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Частину України накриють опади у вигляді мокрого снігу: прогноз погоди на 21 січня

За даними синоптиків у суботу, 21 січня, в окремих областях йтиме мокрий сніг.

Субота, 21 січня 2023, 07:19
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у західних областях очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.

Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Температура повітря в країні різнитиметься залежно від регіону. Зокрема на заході вдень від 0 до +5 градусів. У Карпатах від -1 до -6. У південних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +6 до +11 градусів, а на сході близько 0 градусів. На решті території температура повітря коливатиметься від +2 до +7 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці +3…+5 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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