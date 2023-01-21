Частину України накриють опади у вигляді мокрого снігу: прогноз погоди на 21 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень у західних областях очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.
Вітер південно-східний 7-12 м/с.
Температура повітря в країні різнитиметься залежно від регіону. Зокрема на заході вдень від 0 до +5 градусів. У Карпатах від -1 до -6. У південних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +6 до +11 градусів, а на сході близько 0 градусів. На решті території температура повітря коливатиметься від +2 до +7 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці +3…+5 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.