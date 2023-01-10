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Частину України накриють опади у вигляді мокрого снігу та дощу: прогноз погоди на 10 січня

За даними синоптиків у вівторок, 10 січня, низка областей України опиниться у полоні дощу та мокрого снігу.

Вівторок, 10 січня 2023, 07:15
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень дощ та мокрий сніг пройдуть на заході, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. Урешті регіонів – хмарно з проясненням, бе опадів.

У Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний 7-12 м/с, в Україні, крім більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.

На сході сьогодні буде найпрохолодніше – від -+ до +11 градусів. Водночас на Закарпатті, у Криму та на півдні Одещини – +6…+10 градусів. У південно-західних регіонах від +1 до +6 градусів, у решті областей – 0…-5 градусів.

У Києві сьогодні мокрий сніг та дощ. Вдень місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці від 0 до -2 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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