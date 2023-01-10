Частину України накриють опади у вигляді мокрого снігу та дощу: прогноз погоди на 10 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень дощ та мокрий сніг пройдуть на заході, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. Урешті регіонів – хмарно з проясненням, бе опадів.
У Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний 7-12 м/с, в Україні, крім більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.
На сході сьогодні буде найпрохолодніше – від -+ до +11 градусів. Водночас на Закарпатті, у Криму та на півдні Одещини – +6…+10 градусів. У південно-західних регіонах від +1 до +6 градусів, у решті областей – 0…-5 градусів.
У Києві сьогодні мокрий сніг та дощ. Вдень місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці від 0 до -2 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.