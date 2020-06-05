Уряд Чехії вирішив вислати двох російських дипломатів, причетних до скандалу з погрозами отруєння чеських політиків.

Про це розповів прем’єр Чехії Андрій Бабіш, повідомило чеське видання Novinky.

“Дані Служби безпеки показують, що весь скандал виник в результаті внутрішньої боротьби в посольстві РФ в Празі, коли один з них направив в Службу цільову інформацію про заплановані напади на чеських політиків”, – сказав він.

За словами голови уряду Чехії, дані події погіршують відносини між Чехією та Росією.

“Міністерство закордонних справ спробувало вирішити цю неприємну ситуацію непомітно і дипломатично. Зрештою це стало неможливо. Підхід Російської Федерації не залишає нам іншого вибору, окрім як відправити дипломатичних представників”, – уточнив політик.

Нагадаємо, що скандал почався через оприлюднення інформації про приліт в Прагу дипломата, акредитованого при російському посольстві, який ніби мав з собою отруту рицин.