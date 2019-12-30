Французькі вчені з'ясували, що людський мозок може визначати місце розташування дотику, навіть якщо воно знаходиться за межами тіла.

Про це йдеться в статті, опублікованій науково-популярним американським журналом Scientific American.

Нова робота вчених з Університету Ліона у Франції показує, що наш мозок здатний визначати місце розташування дотику, навіть якщо воно відбувається за межами тіла. Наприклад, людина може відчувати, як те, що вона тримає в руках, торкається чогось так само, як якщо б цей предмет був продовженням його тіла.

Нейробіолог Люк Міллер, який брав участь в дослідженнях, розповів, що на вивчення цього когнітивного феномена його наштовхнув інцидент, що трапився з ним вдома. Міллер грав зі шторкою в своїй квартирі, торкаючись її палицею. Він зрозумів, що під час кожного удару йому вдавалося точно визначити, де палиця та шторка стикнуться, навіть не дивлячись на них. Так, ніби палиця — продовження його тіла.

“Це було трохи дивно. … Отже, я пішов в лабораторію, і ми пограли з цим там”, — розповів Міллер.

Під час дослідження вчені запросили в лабораторію 16 правшів. Всім піддослідним дали дерев’яні палички довжиною в метр та попросили проаналізувати свої відчуття під час дотику паличкою до різних предметів.

В цілому було проведено близько 400 випробувань. У 96% випадків могли точно визначити, де саме паличка торкалася предмета. При цьому дослідники реєстрували активність мозку піддослідних за допомогою електродів, прикріплених до шкіри голови.

Так вдалося з’ясувати, що у випадках, коли дотик відбувалося один раз, на нього йшла швидка реакція кори головного мозку. А в тих випадках, коли дотик відбувалося двічі, зазначалося помітне придушення нервових реакцій. Аналогічна реакція фіксувалася й при торканні до руки випробовуваних. Тобто нейронні механізми для визначення місця розташування торкання на інструментах “дивовижно подібні на те, що відбувається з локалізацією торкання на вашому власному тілі”.

“З інструментом звертаються як з чуттєвим розширенням тіла”,— додав Міллер.

Дані, отримані експертами, в подальшому можуть бути використані при створенні нового типу протезів.