Нацрада з питань телебачення та радіомовлення перевірить телеканал UkrLive, що належить очільнику комітету ВР з питань свободи слова Нестору Шуфричу. Приводом стало поширення необ’єктивної інформації щодо пандемії COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Нацради.

Моніторингом 29 жовтня зафіксовано трансляцію в етері телеканалу UkrLive ( ТОВ “Телепростір”) передачі “Український формат“. Один із її фрагментів був присвячений темі пандемії і поширенню COVID-19. Учасниками цієї передачі були Олександр Охріменко, економічний експерт, президент українського аналітичного центру, і Валентина Маркевич, доцент, кандидат медичних наук. Її ведучі – Ростислав Сухачов і Діана Панченко.

У прямому етері Охріменко публічно висловився про те, що в Україні немає епідемії COVID-19, а захворювання населення не тільки в Україні, але й в інших країнах світу викликані сезонним грипом і мають характер історичної норми. Він закликав скасувати боротьбу з епідемією COVID-19: “Відмініть надбавки за коронавірус, відмініть боротьбу з коронавірусом – коронавірус зникне“.

На його думку, характер масових захворювань в Україні не містить загроз здоров’ю і життю людей, а тому не потребує заходів із вакцинації. Її він назвав лише можливістю для корупційних дій.

Ця передача транслювалася також у повторі, що давало можливість телерадіоорганізації здійснити редакційний контроль і не допустити поширення інформації, яка може зашкодити здоров’ю людей та спотворити їх свідомий вибір щодо необхідності вакцинації.

“Отже, ТОВ “Телерадіопростір“ було допущено повторну трансляцію передачі з недостовірною, необ’єктивною інформацією щодо коронавірусу та вакцинації“, – наголосили в Нацраді.

Крім того, 2 листопада в етері мовника зафіксовано репортаж із включенням до студії виступу народного депутата від “ОПЗЖ“ Віктора Медведчука, в якому пролунала заява щодо механізмів “зовнішнього управління“ в Україні й в цілому в питаннях системи державного устрою нашої країни.

“Національна рада призначила ТОВ “Телепростір“ позапланову безвиїзну перевірку, щоб перевірити дотримання компанією вимог пунктів а) і в) частини першої статті 59 Закону України “Про телебачення і радіомовлення“. Вони зобов’язують телерадіоорганізації дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії і поширювати об’єктивну інформацію“, – зазначили в Нацраді.

Перевірку буде проведено у період із 19 листопада по 3 грудня. Компанія має надати Національній раді необхідні документи і матеріали до 24 листопада.