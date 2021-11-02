Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Супутниковий канал UkrLive, згідно з інформацією на сайті, 27 жовтня об’єднався з “Першим незалежним”, і там передачі останнього транслюються. Це саме той канал, про покупку частки якого (60%) 24 вересня оголосила пресслужба Нестора Шуфрича. Перший незалежний організований працівниками та менеджери телеканалів Zik, NewsOne та 112 Україна, які опинилися під санкціями РНБО на початку лютого.

Цю інформацію підтвердила пресслужба Нестора Шуфрича у Facebook.

“Я виконав свою обіцянку: придбав ліцензію на супутникове мовлення, внаслідок чого тепер власник телеканалу UkrLive, на частоті якого силами колективу журналістів організована трансляція незаконно закритого «Першого Незалежного».

Усі мої інтереси – в Україні. У мене немає майна та бізнесу в Росії! Я ніколи не фінансував тероризм та сепаратизм. Вся моя політична діяльність ведеться законно та на користь українського народу. Багата Україна – це європейська країна зі свободою слова, незалежними ЗМІ, легальною опозиційною діяльністю та владою, яка дотримується законів та Конституції, а не порушує їх”, – заявив політик.

Політик стверджує, що підписав редакційну угоду з колективом каналу, де зафіксовано невтручання власників каналу в його редакційну політику. Шуфрич заявив, що канал невдовзі стане лідером інформаційного мовлення.

Раніше в коментарі #Буквам адвокат Назар Чорний пояснив, у чому може полягати конфлікт інтересів через придбання Шуфричем телеканалу “Перший незалежний”:

“У разі придбання Нестором Шуфричем частки у засобі масової інформації, є підстави говорити щонайменше про наявність потенційного конфлікту інтересів, у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”. Як відомо, Нестор Іванович обіймає посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, сфера діяльності якого напряму пов‘язана з діяльністю ЗМІ. З урахуванням ситуації, що склалася навколо перевірки структури власності каналу з боку Нацради з питань телебачення і радіомовлення за запитом СБУ, придбання Нестором Шуфричем, або належними йому суб’єктами господарювання частки у “Першому незалежному” може мати наслідком переростання потенційного конфлікту інтересів у реальний, тобто ситуацію, у якій суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень”, – зазначив юрист.