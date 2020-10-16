Google додає нову функцію до своїх інструментів пошуку. Відтепер користувачі зможуть наспівати пісню і дізнатися її назву через пошуковик.

Про це повідомили у блозі Google.

Відтепер користувачі мають змогу наспівати (або насвистати) будь-яку пісню і спробувати знайти її назву за допомогою пошуковика Google.

Нова функція наразі доступна в додатку Google як на iOS, так і на Android. Також вона доступна в Google Assistant.

Аби скористатися нею, треба просто запитати: “Що це за пісня?” або торкнутися нещодавно доданої кнопки “Шукати пісню”, а потім наспівати.

Після цього Google покаже варіанти, що мають бути схожими, і серед них, ймовірно, вдасться віднайти ту саму пісню.

Google заявляє, що функція працює завдяки використанню машинного навчання. Система “перетворює звук у послідовність на основі чисел, що представляє мелодію пісні”, яку потім можна порівняти з наявними піснями.

Нова функція вже доступна англійською мовою для iOS та більш ніж 20 мовами для Android,. В майбутньому перелік мов має стати більшим.