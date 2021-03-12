Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні в столиці -2 та рясний снігопад, що триває з самого ранку, і, за прогнозами, припиниться тільки вночі.
Через негоду ситуація на дорогах погіршилася. Центр міста стоїть в заторах.
Хуртовини позначилися і на русі мостом Метро, мостом Патона та Дарницьким мостом. Лівий берег так само скутий заторами.
У зв’язку із погіршенням погодних умов з 17:00 обмежили в’їзд у місто великогабаритних транспортних засобів.
Міська влада просить киян за можливості залишатися вдома на період ускладнення погодних умов. Водіїв просять не користуватися особистим авто під час снігопаду, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.
“Автівки, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані”, — попередили в КМДА.
- Нагадаємо, 12 березня по всій Україні буде прохолодно, дощі та снігопади.