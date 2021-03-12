Через негоду в п'ятницю, 12 березня, дороги столиці скували затори. На дорогах побільшало ДТП.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні в столиці -2 та рясний снігопад, що триває з самого ранку, і, за прогнозами, припиниться тільки вночі.

Через негоду ситуація на дорогах погіршилася. Центр міста стоїть в заторах.

Хуртовини позначилися і на русі мостом Метро, мостом Патона та Дарницьким мостом. Лівий берег так само скутий заторами.

У зв’язку із погіршенням погодних умов з 17:00 обмежили в’їзд у місто великогабаритних транспортних засобів.

Міська влада просить киян за можливості залишатися вдома на період ускладнення погодних умов. Водіїв просять не користуватися особистим авто під час снігопаду, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

“Автівки, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані”, — попередили в КМДА.