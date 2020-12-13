Через неготовність поля у Кропивницькому скасовано матч 13-го туру чемпіонату України з футболу між "Інгульцем" та "Шахтарем".

Про це повідомляє сайт “Інгульця”.

У клубі з Петрового, який проводить свої матчі в Кропивницькому, заявили, що матч скасовано через неготовність поля стадіону “Зірка”.

“Всю ніч при мінусовій температурі йшов крижаний дощ, через що поле замерзло. Футбольний клуб “Інгулець” зробив усе можливе, щоб матч відбувся, але форс-мажорні погодні умови не дозволили підготувати газон”, – заявили в “Інгульці”.

Рішення стосовно подальшої долі гри ухвалить контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу. “Інгульцю” загрожує технічна поразка.

Після 12 турів чемпіонату України “Шахтар” має 26 очок та займає друге місце. Донеччани відстають від “Динамо” на 4 пункти. “Інгулець” з 11 балами – 10-й.