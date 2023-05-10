Про це повідомив голова Військового комітету НАТО британський адмірал Роб Бауер.
За словами Бауера, через напружену оперативну ситуацію в Україні Головнокомандуючий ЗСУ відмовився від участі в конференції навіть у режимі відеозв’язку.
“Вчора я отримав листа від українського командувача, нашого друга генерала Валерія Залужного, про те, що його участь навіть за допомогою відеозв’язку неможлива через складну оперативну ситуацію у відображенні російської агресії”, – сказав він.
Замість Залужного про підготовку ЗСУ до контрнаступу представникам країн НАТО повідомить військовий представник України у Брюсселі.
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів зустріч з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Сторони зокрема обговорили ситуацію на фронті.