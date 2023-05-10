Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний не зможе взяти участь у засіданні військового комітеті НАТО на рівні начальників Генштабі. Причина - напружена ситуація на фронті.

Про це повідомив голова Військового комітету НАТО британський адмірал Роб Бауер.

За словами Бауера, через напружену оперативну ситуацію в Україні Головнокомандуючий ЗСУ відмовився від участі в конференції навіть у режимі відеозв’язку.

“Вчора я отримав листа від українського командувача, нашого друга генерала Валерія Залужного, про те, що його участь навіть за допомогою відеозв’язку неможлива через складну оперативну ситуацію у відображенні російської агресії”, – сказав він.

Замість Залужного про підготовку ЗСУ до контрнаступу представникам країн НАТО повідомить військовий представник України у Брюсселі.