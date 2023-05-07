Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів зустріч з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Сторони зокрема обговорили ситуацію на фронті.

Про це український генерал повідомив у Facebook.

Під час зустрічі генерали провели конструктивну розмову.

Залужний описав ситуацію, що склалася на фронті та розповів про підготовку Сил безпеки та оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території.

Він висловив вдячність за вже надану Німеччиною військову допомогу: зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння.

Водночас зауважив на сподіванні, що у майбутньому усі партнери ухвалять правильне рішення й Україна отримає літаки F-16.

З генералом Броєром акцентували на важливості продовжувати підтримувати Україну і надалі, домовилися бути на зв’язку та робити все можливе для посилення нашої обороноздатності”, – зауважив Залужний.

6 травня Головнокомандувач ЗСУ поспілкувався з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі про майбутні заходи задля деокупації українських територій.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнає тиску з боку своєї Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирне населення та завдаючи масштабних руйнувань.

Зауважимо, начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов наголосив, що Україні необхідні “сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати ширший спектр завдань, аніж стара радянська техніка, яка є на озброєнні авіації Повітряних Сил”.

Стало відомо, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформації про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.