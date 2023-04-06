За інформацію Міненерго, унаслідок негоди без електропостачання залишились близько 5000 споживачів в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства енергетики.

За інформацією очільника Міненерго Германа Галущенка, унаслідок негоди відбулось аварійне відключення електроенергії близько 5000 споживачів на Прикарпатті та Буковині.

Загалом же, 6 квітня генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів

Генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Також протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тис. абонентів у Донецькій області.