Сьогодні, 15 січня, через обстріли бойовиків на Донбасі загинув український захисник.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

Так, упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Окрім цього, була присутня снайперська активність.

Зокрема, п’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: неподалік населеного пункту Піски, поблизу Василівки, два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль та поруч з Авдіївкою.

Водночас, чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: поблизу Світлодарська, два рази неподалік населеного пункту Оріхове, а також поруч з Новотошківським.

Зазначається, що сьогодні внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.