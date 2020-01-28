Про це пише CNN.

Зазначається, що краби даного виду життєво важливі для комерційного рибальства на тихоокеанському північному заході. Їх пошкодження можуть вплинути на економіку прибережних районів. І хоча результати не є несподіваними, автори дослідження говорять, що пошкодження крабів є передчасним: раніше не було передбачено, що кислотність зашкодить крабам так швидко.

Океан окислюється, тому що він поглинає більше вуглекислого газу з атмосфери, що знижує рівень водневого показника у воді. Підкислення океану призводить до зміни лінії берега, вивільняючи надлишок поживних речовин, які, в свою чергу, можуть викликати цвітіння водоростей, а також підвищення температури і солоності моря.

Вчені наголошують, що ракоподібним і коралам через іони карбонату стає складніше створювати міцні раковини. Підкислення роз’їдає молоді раковини личинок крабів виду dungeness, що може послабити їх здатність стримувати хижаків. У крабів з ознаками розчинення раковини були меншими, ніж у інших. Це може викликати затримки розвитку, яка може вплинути на швидкість їх дозрівання.