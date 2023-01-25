В Україні через зниження температури збільшується споживання електроенергії. Відповідно, зростає дефіцит потужності.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

Станом на 25 січня в Україні через похолодання зросло споживання електроенергії. Дефіцит потужності збільшується.

Причиною дефіциту є низка атак росіян на енергооб’єкти України. Зокрема остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

За останню добу через артилерійські обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура в прифронтових районах на півдні та сході. Там, де військові надали дозвіл, тривають ремонтні роботи.

“Укренерго”, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.