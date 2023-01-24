В Україні оштрафували ще два обленерго за "недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії". Рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики (НКРЕКП).

Про це повідомили під час засідання комісії.

Штраф накладено на ДТЕК Київські електромережі та Одеські електромережі. На сьогодні НКРЕКП оштрафував загалом п’ять обленерго, серед яких ще Вінницяобленерго, Волиньобленерго та Чернівціобленерго. НКРЕКП раніше писала, що сума покарання сягала 85 тисяч гривень. Цього разу суму штрафу не озвучували, зокрема інформаціїпро це немає на сайті регулятора.

Надалі Нацкомісія розгляне питання про штрафи ще для п’яти обленерго. Йдеться про Львівобленерго, Тернопільобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.

Два обленерго вже відреагували на штраф. Київські електромережі та Одеські електромережі заявили, що категорично не погоджуються зі штрафом. Вони планують оскаржити рішення в суді.

“У таких умовах (масованих атак, – ред.), енергетики компанії роблять все можливе для рівномірного розподілу дефіциту потужності між всіма споживачами”, – зазначили компанії у своїх повідомленнях.