До Польщі щомісяця ввозять близько 450 тисяч тонн українського зерна для подальшого експорту. Агропродукції на 50% більше, ніж у середині року.

Про це повідомило Reuters.

За словами міністра інфраструктури Польщі Анджея Адамчика, зерно перевозять у межах так званих “шляхів солідарності”. Нині перевозиться близько 452 тисяч тонн зерна.

Порівняно з жовтнем 2021 року зростатання перевезень зерна за аналогічний період цього року є більш ніж у 16 разів.

Світ був змушений шукати альтернативні шляхи постачання продукції з Україні після російського вторгнення та блокади портів. Наша держава є одним із провідних світових експортерів зерна та олійних культур.

Порти в Одеській області було розблоковано після майже шестимісячної блокади з 1 серпня в межах угоди між Кремлем та Києвом за посередництва ООН та Туреччини.

Проте наприкінці жовтня Москва тимчасово вийшла з угоди. Це викликало побоювання щодо довгострокового майбутнього угоди, яка була продовжена на 120 днів у середині листопада.