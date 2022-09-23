На тлі затяжної повномасштабної російсько-української війни президент Володимир Путін хоче збільшити витрати на військові потреби РФ. Категорія витрат зросте більш ніж на 40%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що журналісти агенції ознайомились з трирічним фінансовим планом, згідно з яким витрати на оборону відтепер перевищать початкові бюджетні припущення 2023 року більш ніж на 43%.

Варто зауважити, що видатки на “національну оборону” становлять майже 84 мільярди доларів, тобто 3,3% ВВП РФ. Початковий план передбачав скорочення видатків на оборону наступного року до 2,4% від економічного виробництва з приблизно 3,2% у 2022 році та 2,6% роком раніше.

У Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем миру (SIPRI) заявили, що на “національну оборону” в російському бюджеті припадає приблизно три чверті загальних військових витрат, враховуючи фінансування на операційні витрати та закупівлю зброї.

На думку Bloomberg, ця зміна показує більшу прихильність до війни

Також за даними SIPRI, що відстежує світову збройову промисловість, минулого року РФ входила до п’ятірки найбільших витрат на оборону у світі.

У 2021 році Кремль збільшив витрати на військові витрати на 2,9% до 65,9 мільярда доларів, що стало третім роком поспіль після падіння у 2016–2019 роках.