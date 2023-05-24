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Через російські обстріли знестремлено тисячі споживачів на Донеччині та Сумщині – Міненерго

Середа, 24 травня 2023, 11:43
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Джерело: Міністерство енергетики України

За інформацією відомства, унаслідок ворожих обстрілів без енергопостачання залишились споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах.

Зокрема на Донеччині знеструмлено 14 населених пунктів, без світла залишилися 8,9 тис. споживачів. Після останнього масованого обстрілу знеструмленою залишається шахта. Другу вдалося заживити.

Також внаслідок обстрілів у Запорізькій області знеструмлено 4 населених пункти, а в Сумській без енергопостачання лишилися 2,4 тис. споживачів.

Окрім цього, через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За добу вдалося повернути світло для майже 22 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.

Зафіксовано неприємний інцидент на Полтавщині. Місцевий мешканець здійснив напад на бригаду енергетиків, які виконували роботи.

Під час бійки нападник використав перцевий балончик. Потерпілі отримали тілесні ушкодження, на ранок їх стан задовільний.

Теги: електропостачання, злочини росіян, знеструмлення, Міненерго, обстріли міст

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