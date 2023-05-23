Станом на 23 травня через російські обстріли без електропостачання залишились понад 20 населених пунктів та дві шахти у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях

Джерело: Міністерство енергетики України

У Дніпропетровській області було знеструмлено 16 населених пунктів, на Запоріжжі та Донеччині – без світла 5 населених пунктів та дві шахти

Енергетики продовжують фіксувати пошкодження енергетичної інфраструктури, які виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Через попередні обстріли та, як наслідок, технологічні порушення у Дніпропетровській області знеструмлено 16 населених пунктів (усі вже вдалося заживити), в Запорізькій області – 5 населених пунктів.

У Донецькій області через обстріли без світла залишилися 5 населених пунктів, вже другу добу знеструмлені дві шахти в одному з прифронтових міст регіону.

Також через постійні обстріли прифронтових та прикордонних з Росією територій залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.