Джерело: Міністерство енергетики України
У Дніпропетровській області було знеструмлено 16 населених пунктів, на Запоріжжі та Донеччині – без світла 5 населених пунктів та дві шахти
Енергетики продовжують фіксувати пошкодження енергетичної інфраструктури, які виникли внаслідок ворожих обстрілів.
Через попередні обстріли та, як наслідок, технологічні порушення у Дніпропетровській області знеструмлено 16 населених пунктів (усі вже вдалося заживити), в Запорізькій області – 5 населених пунктів.
У Донецькій області через обстріли без світла залишилися 5 населених пунктів, вже другу добу знеструмлені дві шахти в одному з прифронтових міст регіону.
Також через постійні обстріли прифронтових та прикордонних з Росією територій залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
- НЕК “Укренерго” відновило лінію електропередачі на Запорізьку АЕС від нашої енергосистеми. Цієї ночі її було пошкоджено внаслідок нічної російської атаки.