Про це повідомило Bloomberg.
Переважно компанії з Євросоюзу займаються страхуванням та перестрахуванням суден на ринках. Ще домінують Велика Британія та Швейцарія. Нині судновласники мають проблеми з пошуком страхування, якщо справа стосується російського товару.
Заборона імпорту російського вугілля та інших товарів набула чинності 10 серпня. У забороні йшлося, що згідно з санкціями не можна надавати послуги як фінансування та страхування, що і роблять оператори ЄС.
Росія знайшла вихід постачаннями до Азії. Проте судновласники зазвичай перестраховують свої ризики з більшими постачальниками. Нині вони не можуть покривати вартість такого експорту.
Компанії шукають альтернативні шляхи розв’язування ситуації, але вони будуть дорожчими і вимагатимуть часу для реалізації. Тобто це призведе до ще більшого зростання цін.
- Норвегія наростила темпи постачання природного газу, посунувши Росію. Країна лідирує в обсягах експорту, поки РФ скорочує постачання до країн-членів ЄС.