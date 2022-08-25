"Суек", найбільша російська компанія з видобутку енергетичного вугілля, не може відвантажувати паливо. Така ситуація утворилася з середини серпня через європейські санкції проти РФ.

Про це повідомило Bloomberg.

Переважно компанії з Євросоюзу займаються страхуванням та перестрахуванням суден на ринках. Ще домінують Велика Британія та Швейцарія. Нині судновласники мають проблеми з пошуком страхування, якщо справа стосується російського товару.

Заборона імпорту російського вугілля та інших товарів набула чинності 10 серпня. У забороні йшлося, що згідно з санкціями не можна надавати послуги як фінансування та страхування, що і роблять оператори ЄС.

Росія знайшла вихід постачаннями до Азії. Проте судновласники зазвичай перестраховують свої ризики з більшими постачальниками. Нині вони не можуть покривати вартість такого експорту.

Компанії шукають альтернативні шляхи розв’язування ситуації, але вони будуть дорожчими і вимагатимуть часу для реалізації. Тобто це призведе до ще більшого зростання цін.