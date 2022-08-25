Про це повідомило Reuters.
Норвегія має намір зберегти видобуток природного газу на чинному рівні. За словами міністра енергетики Норвегії Тер’є Асланда, вони планують дотримуватися цієї стратегії, поки Європа бореться з кризою виробництва електроенергії. Зокрема це зроблено для того, щоб не підірвати промисловість країн.
“Я очікую, що ми зможемо підтримувати рівень виробництва, який ми маємо зараз, до 2030 року”, – додав Асланд.
Порівняно з минулим роком, Норвегія планує збільшити видобуток природного газу на 8%. У такий спосіб країна перевищить рекорд 2017 року.
Тим часом Москва зменшила продажі газу через західні санкції. Внаслідок меншої присутності “Газпрому” на ринку в ЄС відбулося зростання цін на газ. Наприклад, з початку червня у Нідерландах еталонні ф’ючерси на газ підскочили на 220%.
Норвегія поки що не планує знижувати ціни, щоб зробити європейську енергію доступнішою. Міністр додав, що ринок нині прогнозований, а ціни завжди вищі, коли є дефіцит. Своєю чергою, це ж сприяє збільшенню виробництва та спрямовує газ на ринки, які його найбільше потребують.
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