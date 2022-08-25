Норвегія наростила темпи постачання природного газу, посунувши Росію. Країна лідирує в обсягах експорту, поки РФ скорочує постачання до країн-членів ЄС.

Про це повідомило Reuters.

Норвегія має намір зберегти видобуток природного газу на чинному рівні. За словами міністра енергетики Норвегії Тер’є Асланда, вони планують дотримуватися цієї стратегії, поки Європа бореться з кризою виробництва електроенергії. Зокрема це зроблено для того, щоб не підірвати промисловість країн.

“Я очікую, що ми зможемо підтримувати рівень виробництва, який ми маємо зараз, до 2030 року”, – додав Асланд.

Порівняно з минулим роком, Норвегія планує збільшити видобуток природного газу на 8%. У такий спосіб країна перевищить рекорд 2017 року.

Тим часом Москва зменшила продажі газу через західні санкції. Внаслідок меншої присутності “Газпрому” на ринку в ЄС відбулося зростання цін на газ. Наприклад, з початку червня у Нідерландах еталонні ф’ючерси на газ підскочили на 220%.

Норвегія поки що не планує знижувати ціни, щоб зробити європейську енергію доступнішою. Міністр додав, що ринок нині прогнозований, а ціни завжди вищі, коли є дефіцит. Своєю чергою, це ж сприяє збільшенню виробництва та спрямовує газ на ринки, які його найбільше потребують.