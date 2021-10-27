Понад 5 років Twitter веде судові тяганини з інвесторами – і зараз врегулював суперечку виплатою коштів.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.

У 2015 році гіганта соціальних мереж звинуватили у введенні інвесторів в оману. Після цього розпочалися тривалі судові тяганини, які завершилися не на користь компанії. У вересні Twitter погодився врегулювати колективний позов зі своїми акціонерами, який тягнувся понад 5 років.

У позові стверджується, що Twitter ввів інвесторів в оману щодо того, скільки користувачів щомісяця було активним на платформі, а також як часто вони переглядали хронологію соцмережі.

Цьогоріч Twitter виплатив понад пів мільярда доларів для врегулювання тривалого судового позову.

Компанія заперечує будь-які порушення, але погодилася використати гроші для врегулювання претензії, зазначивши, що це зашкодить її прибутку в цьому кварталі.

Однак, попри це, квартальний дохід компанії зріс на 37%, оскільки Twitter зумів уникнути впливу змін конфіденційності Apple, які вразили таких конкурентів, як Snap і Facebook. Лише від реклами протягом кварталу компанія отримала 1,14 мільярда доларів.