Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.
У 2015 році гіганта соціальних мереж звинуватили у введенні інвесторів в оману. Після цього розпочалися тривалі судові тяганини, які завершилися не на користь компанії. У вересні Twitter погодився врегулювати колективний позов зі своїми акціонерами, який тягнувся понад 5 років.
У позові стверджується, що Twitter ввів інвесторів в оману щодо того, скільки користувачів щомісяця було активним на платформі, а також як часто вони переглядали хронологію соцмережі.
Цьогоріч Twitter виплатив понад пів мільярда доларів для врегулювання тривалого судового позову.
Компанія заперечує будь-які порушення, але погодилася використати гроші для врегулювання претензії, зазначивши, що це зашкодить її прибутку в цьому кварталі.
Однак, попри це, квартальний дохід компанії зріс на 37%, оскільки Twitter зумів уникнути впливу змін конфіденційності Apple, які вразили таких конкурентів, як Snap і Facebook. Лише від реклами протягом кварталу компанія отримала 1,14 мільярда доларів.
- Нагадаємо, внутрішнє дослідження Twitter показало, що алгоритми соцмережі частіше просувають правий контент, аніж лівий. Розробникам незрозумілі причини цього.
- Також Twitter купив застосунок Sphere, призначений для групового обміну повідомленнями й не тільки.
- Також напередодні виборів президента США 2020 року ферми тролів у Facebook націлилися на ті ж демографічні групи, які у 2016 цікавили прокремлівське “Агентство інтернет-досліджень”. Вони залучили сотні мільйонів американців за допомогою контенту низької якості та алгоритмів соцмережі.