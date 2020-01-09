Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов розповів, як через Україну пройшов перший транзитний потяг з Китаю до Європейського Союзу.

Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

Уточнюється, що поїзд їхав Україною майже 40 годин.

“39 годин і 54 хвилини територією України їхав перший контейнерний поїзд з Китаю до Євросоюзу. Вперше поїзд їхав широкою колією LHS без перевантаження на кордоні. Зустрічали його колеги в польському Славкуві. Маршрут Китай – ЄС транзитом Україною – надійний, дешевий і зручний для всіх учасників логістичного ланцюга. А цей потяг – хороший знак і перша важлива ластівка в організації масштабних проєктів з Китаєм і Середньою Азією для “Укрзалізниці””, – пише Кравцов.

Також, за словами голови “Укрзалізниці”, у відомства є ряд переваг для того, щоб розвивати подібні маршрути і в майбутньому.

Кравцов також відзначив зменшення обсягів транзитних перевезень в Україні в цілому.

“З 2008 року щорічно обсяг транзитних перевезень України падає. Транзит з Китаю в країни ЄС має ряд штучних перепон з політичним забарвленням. Це питання не бізнесу, а геополітики”, – пояснив він.

Gepostet von Євген Кравцов am Donnerstag, 9. Januar 2020