Через ворожі обстріли на Донбасі поранено українського захисника

Через обстріли російських незаконних збройних формувань на Донбасі, сьогодні, 9 лютого, було поранено українського захисника.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

Упродовж поточної доби окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по нашим позиціям із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, 122 мм та мінометів 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник двічі обстрілював позиції українських захисників поблизу Лебединського (з 82-мм міномету ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів).

Крім того, три ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: поруч з Новолуганським (зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), неподалік населеного пункту Троїцьке (зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли), а також у районі населеного пункту Оріхове (зі ствольної артилерії калібру 152 мм противник випустив 10 снарядів та з калібру 122 мм – 21 снаряд).

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.