Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Жінка потрапила під обстріл під час доставки медикаментів на позицію українських воїнів поблизу Новотошківського (Луганська область).

“З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 1 лютого, в результаті злочинних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ позицій українських захисників поблизу Новотошківського, загинула старший бойовий медик одного з підрозділів Об’єднаних сил. Під час доставки медикаментів на позицію, жінка потрапила під ворожий обстріл та отримала множинні осколкові поранення, несумісні з життям”, – йдеться в повідомленні.

Командування Об’єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним і близьким загиблої.

Як поінформували в 93-й окремій механізованій бригаді, загинула старший бойовий медик механізованої роти, сержант Клавдія Ситник.

“Вона загинула від наскрізного уламкового поранення в грудну клітину зліва, коли несла ліки хворому бійцю. Клавдія була у засобах захисту. У цей час цю ділянку фронту обстрілювали з мінометів, станкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Експерти ще встановлюють, уламком від якого саме снаряду було вбито нашого медика”, – йдеться в повідомленні.

Клавдія Ситник народилася 25 лютого 1986 року в с. Зачепилівка Харківської області. Закінчила Красноградський медичний коледж, була фельдшером за освітою.

У лютому 2017 року пішла на військову службу й уклала трирічний контракт зі Збройними силами України. Загибла служила в 54-й окремій механізованій бригаді, а в жовтні минулого року перейшла в 93-ю бригаду.

У неї залишилася донька Юлія 2008 року народження, батько, мати й молодша сестра, яка має інвалідність.