Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації відмовився надати інформацію про вартість матеріалів для здійснення будівельних робіт у рамках "Великого будівництва".

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит журналіста сайту “18000” Артура Чемириса.

У відповідь на прохання надати інформацію стосовно вартості будівельних матеріалів у договорах, укладених за результатами проведення процедур закупівель і не оприлюднених в системі “Прозорро”, директор департаменту капітального будівництва Андрій Лапін запропонував переглянути інформацію у системі “Прозорро”.

Журналіст зазначає, що ця інформація департаментом капітального будівництва з невідомих причин не публікується.

Вартість будь-якого будівництва складається на 70-80% безпосередньо з вартості будівельних матеріалів. Департаменти архітектури та містобудування Черкаської міської ради, житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та сотень інших замовників публікують відповідну інформацію у системі “Прозорро” згідно з вимогами закону “Про публічну інформацію”. Відповідно до Закону в системі має бути опублікований весь договір з усіма невід’ємними частинами.

Андрій Лапін очолює Департамент будівництва Черкаської ОДА з початку березня. До цього він працював головним спеціалістом у департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА.