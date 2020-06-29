Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації в Facebook.

Уточнюється, що карантинні обмеження в області послаблять з 1 липня. Рішення було прийнято обласною комісією з надзвичайних ситуацій.

Водночас на Буковині будуть відновлені після паузи через карантин внутрішньообласні перевезення, відкриються спортивні зали та ресторани.

Відзначається, що пасажирські перевезення будуть відновлені за умови дотримання масочного режиму в транспорті. Також кількість пасажирів в транспорті не повинна перевищувати кількість сидячих місць.

“Крім того, буде дозволена робота спортзалів і ресторанів, за умови, що в приміщенні будуть знаходитися не більше 10 чоловік. З 1 липня відкриються стадіони і спортивні майданчики. Також дозволять проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі”, – сказано в повідомленні.