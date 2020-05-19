На кордонах Чехії та Словаччини пом'якшили контрольно-пропускні заходи в зв'язку з пандемією. Наступні ослаблення заплановані на 21 і 26 травня.

Про це повідомляє DW.

З 21 травня жителі Словаччини зможуть здійснювати короткострокові поїздки до 24 годин в Словенію, Чехію, Німеччину, Австрію, Угорщину, Польщу, Хорватію та Швейцарію.

Перевірки на кордонах Чехії з 26 травня будуть здійснюватися вибірково. При цьому, в’їзд в країну дозволять лише тим, хто надасть результат про негативний тест на коронавірус.

8 червня результат тесту можна буде не пред’являти громадянам, які їдуть з Австрії, Словаччини та Хорватії.

Після повернення мандрівники не повинні будуть проходити двотижневий карантин або робити довідки про відсутність інфекції.