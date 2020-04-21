Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора в Міжнародному валютному фонді, пояснив, як ціна не нафту може бути негативною.

Про це він написав у Facebook.

Рашкован нагадав, що відповідно до економічної теорії, проблема постійних витрат в період кризи – коли витрати, що змінюються, знижуються зі зниженням виробництва, але постійні витрати залишаються.

“Динаміка цін в понеділок показала, що для деяких нафтовидобувних компаній дешевше продати нафту за будь-яку ціну зараз, ніж зупиняти видобуток і консервувати свердловини; навіть по негативною ціною”, – зазначає експерт.

За його словами, негативна ціна на ф’ючерс означала наступне: продавець ф’ючерсного контракту доплатить більше 30 доларів покупцеві контракту за те, що той купить у нього сиру нафту і потім її закачає в якісь свої законтрактовані сховища.

Такі ситуації з негативною ціною ф’ючерсних контрактів іноді бувають, зазначає Рашкован.

“У таких випадках продавці просто розраховують свої альтернативні витрати володіння контрактом, і в разі, якщо ці витрати вище, ніж втрати від негативної ціни, можуть продавати активи нижче нуля, тобто доплачуючи покупцям. Варто сказати, що для тих, хто мав, куди вивантажувати нафту, це була дуже прибуткова операція”, – підсумував Владислав Рашкован.