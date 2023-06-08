Президент України Володимир Зеленський розповів, що ООН та Червоний Хрест не відповіли на запит України про допомогу постраждалим внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Водночас Російський Червоний Хрест активно допомагає виплатами жителям Шебекіного (Бєлгородська область РФ).

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Bild та пресслужба Російського Червоного Хреста (РЧХ)

В інтерв’ю німецькому виданню український президент зазначив, що “шокований” реакцією ООН та Червоного Хреста на підрив росіянами Каховської ГЕС.

За словами Зеленського, ці організації ніяк не зреагували на запит України про допомогу постраждалим херсонцям.

“Ми не отримали жодної відповіді. Я шокований”, – сказав він додавши, що якщо реакція і була, то “дуже дипломатичною”.

Президент зауважив, що не розуміє, для чого створювалися ці світові структури, якщо вони жодним чином не допомогли потерпілим через катастрофу українцям.

“Їх там немає. Хоча катастрофа сталася так багато годин тому, а їх там немає. Але ж ООН і Червоний Хрест повинні бути першими, хто рятує життя. Це те, для чого ці структури були створені”, – сказав він.

Варто зауважити, що у той час, як Червоний Хрест не відгукнувся на допомогу українцям, у Росії Червоний Хрест активно допомагає жителям Шебекіного на Бєлгородщині.

Зокрема тим, хто виїхав з Шебекіного, у Бєлгороді почали видавати гуманітарну допомогу та приймати заяви на матеріальні виплати.

Зазначається, що у Бєлгороді перебуває 4 500 “біженців” з Шебекіного та інших прикордонних районів. Щонайменше півтисячі з них вже оформили документи на отримання грошових виплат розміром від 5 000 до 15 000 рублів.

Кошти планують виплачувати вагітним жінкам, пенсіонерам, родинам з дітьми до 3-х років, жінкам, які виховують дитину-інваліда, сім’ям з одним годувальником та багатодітним родинам.

Також зазначається, що РЧХ вже передав пунктам для “біженців” із Шебекіного понад 1 500 пляшок води, побутову техніку та побутову хімію.