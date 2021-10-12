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Чи необхідні антибіотики для лікування COVID-19?

В МОЗ акцентують, що коронавірусна хвороба COVID-19 має вірусне походження. Антибіотики не діють на віруси, лише на бактерії, тому лікувати цю хворобу антибіотиками недоцільно.

З тієї ж причини МОЗ виключає можливість “профілактичного” приймання антибіотиків.

Чи може нашкодити приймання антибіотики?

Неконтрольоване приймання антибіотиків може шкодити здоров’ю, попереджають у міністерстві.

Конкретний пацієнт може зіткнутися з побічними реакціями на такі препарати. Крім того, може збільшитися кількість антибіотикорезистентних бактерій (стійких до антибіотиків внаслідок змін або мутацій в їхніх ДНК).

“Якщо лікарі стикаються з антибіотикорезистентними бактеріями, для хворого це означає, що лікування може бути більш тривалим, менш ефективним, і, як наслідок, дороговартіснішим”, — наголосили в МОЗ.

Як лікар має визначити, чи потрібні пацієнтові антибіотики?

МОЗ застерігає, що рішення про застосування антибіотиків може ухвалити виключно лікар. Його рішення має залежати від тяжкості перебігу хвороби, ступеня ураженості внутрішніх органів і, головне, наявності показань для їхнього застосування.

При цьому лікар має послуговуватися Стандартом надання медичної допомоги “Коронавірусна

інфекція”, який постійно актуалізується з урахуванням оновлених рекомендацій ВООЗ, CDC, ECDC.

Протоколом “Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)” передбачені такі ступені тяжкості хвороби:

легкий ступінь тяжкості (відсутність утруднень дихання);

підтверджений COVID-19: середній ступінь тяжкості;

підтверджений COVID-19: тяжкий перебіг захворювання;

підтверджений COVID-19: критичний перебіг захворювання.

При легкому ступені пацієнт лікується амбулаторно. Передбачено повноцінне харчування, достатню кількість рідини, симптоматичне лікування із застосуванням жарознижувальних засобів (парацетамол, ібупрофен

тощо) при лихоманці та болю. Антибіотиків не передбачено.

При середньому ступені тяжкості антибактеріальні засоби також протипоказані, вони можуть призначатися виключно за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції або при

обґрунтованій підозрі на неї.

При тяжкому та критичному стані використання антибіотиків розглядається також за умови приєднання бактеріальної флори.

“Призначати антибіотики при коронавірусній хворобі COVID-19 може виключно лікар за наявності супутньої бактеріальної інфекції. Вірусна інфекція не лікується антибіотиками. Прийом антибактеріальних препаратів без призначення фахівця може заподіяти шкоду вашому здоров’ю”, — наголосили в МОЗ.