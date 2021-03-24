Носити маски для обличчя потрібно в закритих приміщеннях, перебуваючи у натовпі на вулиці, і коли тримати соціальну дистанцію по відношенню до інших людей не виходить. Деякі експерти все ж рекомендують носити маски і на вулиці.

#Букви розбиралися, чи дійсно потрібно носити маски на вулиці.

Носити чи не носити маску – це, напевно, найбільш спірне питання під час нинішньої пандемії.

Багато хто вважає, що повітряно-крапельна передача насправді є основним шляхом поширення COVID-19.

Коронавірус переноситься краплями або аерозолями, які потрапляють у навколишнє середовище, коли людина кашляє, чхає, дихає або розмовляє. Шанси заразитися або поширити вірус збільшуються, коли ви знаходитесь поруч з іншими людьми.

Шанси ще більш зростають, коли ви знаходитесь у замкнутому просторі, де повітря погано циркулює.

Канадський фахівець з інфекційних захворювань доктор Ісаак Богоч вважає, що маски на вулиці все одно слід носити, якщо неможливо дотримуватися фізичної дистанції.

“Ризик передачі вірусу на вулиці доволі мізерний. Проте якщо ви перебуваєте у приміщенні або на вулиці у натовпі і підтримувати відстань у два метри один від одного, ви зобов’язані бути у масці”, – сказав Богоч.

“Якщо ви йдете по парку на вулиці і нікого немає поруч, немає причин надягати маску”, – сказав він.

Кому слід носити маску

За рекомендаціями Центрів з контролю і профілактики захворювань США маски слід носити:

Людям від 2 років і старше;

Кожен раз, коли ви знаходитесь в громадському місці;

Кожен раз, коли ви подорожуєте на літаку, автобусі, поїзді чи іншому виді громадського транспорту.

Коли ви перебуваєте поруч з людьми, які не живуть з вами.

Повітряні потоки допомагають чи заважають поширенню вірусу?

Вітер – це один із чинників навколишнього середовища, який потенційно може змусити вірус, що передається повітрям, поширитися на більші відстані.

Якщо ви вважаєте, що носіння маски для вас – хороша ідея – навіть коли поруч нікого немає – ви можете носити маску.

Деякі спостереження показують, що вітер може допомогти зупинити поширення вірусу.

Порівняння погоди в Сінгапурі виявило деякий взаємозв’язок між метеорологічними умовами і кількістю випадків COVID-19 і смертями: більш висока передача вірусу SARS-CoV-2 була пов’язана з більш високими температурами і вологістю, тоді як швидкість вітру була пов’язана з меншою кількістю випадків захворювання, пише видання Forbes.

Проте не слід вважати вітряну погоду в якійсь мірі захистом від коронавірусу.

Але все ж на вулиці безпечніше, ніж усередині закритих приміщень, таких як громадські будівлі, транспорт. Тому випадки COVID-19 так поширені в громадському транспорті і в будинках для людей похилого віку.

Потоки повітря на вулиці дозволяють розріджувати вірусні частинки. Крім того, сонячні промені на вулиці вбивають вірус – вплив ультрафіолету руйнує білки-шипи, якими вірус проникає у клітини.

В сукупності, наука припускає, що маска не потрібна, коли ви йдете гуляти на вулицю.