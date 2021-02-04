Про це повідомляє американська радіостанція WBEZ.

Багатьом шкільним співробітникам було відмовлено в проханні про роботу віддалено. У приватних школах Чикаго заявили, що гарантують віддалену роботу тільки співробітникам із захворюваннями, і деяким співробітникам, які доглядають за членом сім’ї, що знаходяться в групі підвищеного ризику.

Але профспілка хоче, щоб віддалена робота була схвалена для всіх співробітників, у яких вдома є член сім’ї, який схильний до більш високого ризику ускладнень COVID-19.

Наприклад, Шавон Коулман, яка працює з чотирирічними дітьми з малозабезпеченого району Північний Лондейл на Вест-Сайді, поки не бажає повертатися в школу.

Вона турбується про те, що може заразитися COVID-19 і передати його своїй маленькій дочці, у якої серйозні проблеми з диханням, або своїй матері, у якої серцеве захворювання. Вона звернулася в шкільний округ з проханням про роботу віддалено, але їй відмовили.

Коулман також додала, що недавно від ускладнень COVID-19 померла її тітка, а її двоюрідний брат наразі знаходиться в лікарні.

Деякі ситуації особливо делікатні. Дуейн Рід, наприклад, весь останній тиждень працював поза своєї школи в Саут-Сайді. Його дружина знаходиться на восьмому місяці вагітності. Відомо, що вагітність збільшує ризик серйозних ускладнень COVID-19.

Рід попросив працювати з дому ще місяць, поки не народиться дитина, але йому теж відмовили.

Директори шкіл, своєю чергою, стурбовані, що вони не зможуть укомплектувати свої школи персоналом. На даний момент переговори влади і вчителів тривають.