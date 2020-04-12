В Україні вже другий день поспіль число тих, хто одужав від коронавірусу, перевищує число померлих.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, в Україні виписані 89 осіб, серед них сім медпрацівників. Померло 83 людини. Показник одужання в Україні вже другий день перевищує кількість померлих від COVID-19.

Випадки смертей зареєстровано в 18 областях України. У цій групі особи від 50 років і старше – 85,5%.

Варто відзначити, що 82% померлих мали супутні захворювання: серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень.