Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
У неділю в Росії зафіксували 9268 нових випадків коронавіруса. Загальна кількість захворювань збільшилася до 405 843.
За офіційними даними, за останні 24 години від COVID-19 померло 138 осіб, що призвело до загальної кількості жертв в 4693 людини.
Відзначимо, Росія входить до трійки країн, які є епіцентрами пандемії коронавіруса, поряд зі США і Бразилією.
- Нагадаємо, Росія повідомила про рекордне число смертельних випадків від коронавіруса.