У неділю в Російській Федерації число заражень коронавірусом зросло до 405843 тисяч.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У неділю в Росії зафіксували 9268 нових випадків коронавіруса. Загальна кількість захворювань збільшилася до 405 843.

За офіційними даними, за останні 24 години від COVID-19 померло 138 осіб, що призвело до загальної кількості жертв в 4693 людини.

Відзначимо, Росія входить до трійки країн, які є епіцентрами пандемії коронавіруса, поряд зі США і Бразилією.