Коли Росія на початку 2022 року скупчила війська біля свого кордону з Україною, США, Європейський Союз та їхні союзники сподівалися, що погрози масштабних санкцій можуть стримати вторгнення. Після початку військових дій виникло відчуття, що санкції можуть спричинити негайну економічну кризу в Росії та швидке припинення війни.

Джерело: Bloomberg

Оскільки бойові дії тривають уже другий рік, останні припускають, що тривалі санкції, включаючи обмеження на основний російський імпорт, матимуть кумулятивний ефект, зрештою змусивши президента РФ Володимира Путіна вирішувати між продовженням війни та порятунком своєї економіки. Однак подальше посилення тиску несе ризики для тих, хто накладає санкції.

Наскільки широкі санкції?

За даними Castellum.AI, перевірочної компанії, яка веде підрахунок, станом на травень США ввели санкції проти понад 3600 осіб, організацій, суден і літаків. Об’єктами санкцій США були 10 найбільших російських банків, військові виробники та урядові лідери аж до Путіна. (Деякі з цих санкцій відносяться до 2014 року, коли Росія захопила український півострів Крим.) Станом на травень кількість санкцій ЄС перевищила 1700. Інші країни, які ввели санкції проти Росії, включають Швейцарію, Канаду, Великобританію та Австралію.

Що вони включають?

Наймасштабніші та найпослідовніші санкції включають скоординоване блокування західними урядами приблизно 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку, які зберігаються за кордоном, і заборону на транспортування російської сирої нафти в будь-яку точку світу за допомогою західних послуг, таких як страхування або доставка, якщо вона не продається. на рівні або нижче 60 доларів за барель. Існують також обмеження на експорт технологій, які використовуються у військових цілях. Додаткові, більш типові санкції включають заморожування активів, банківські та торговельні обмеження та інші фінансові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб.

Який ефект вони мали?

Вони поставили валовий внутрішній продукт Росії на 8% менший у 2026 році порівняно з його траєкторією до початку війни. Це різниця в 190 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина чи Кувейт. Однак загальне падіння у 2022 році — 2,5%, за даними центрального банку — було набагато нижче 10-відсоткового падіння, яке деякі передбачали. У перші місяці 2023 року були ознаки того, що санкції кусаються сильніше. Дохід Росії від нафти у квітні становив лише третину того, що було роком раніше, а профіцит поточного рахунку — приблизно різниця між експортом та імпортом — скоротився більш ніж на 51 мільярд доларів за перші три місяці 2023 року порівняно з роком. раніше. Окрім економічних наслідків, Росія насилу постачає свою армію, частково через брак зброї та боєприпасів.

Як зреагувала Росія?

Використовуючи уроки, засвоєні з санкцій 2014 року, технократи, наближені до Путіна, захистили економіку від зриву, приховавши несподівані надходження від енергії та зробивши Росію менш залежною від деякого імпорту. Росія почала вторгнення з низьким державним боргом, поточним рахунком із профіцитом і Фондом національного добробуту, заповненим готівкою. Крім того, контроль Росії над життєво важливими природними ресурсами — найважливішими — нафтою та природним газом — означав, що правоохоронці повинні діяти обережно, щоб уникнути удару по їхній власній економіці. Європейські країни розробили систему регулювання, яка має дозволити російській енергії надходити до країн, що розвиваються, зменшуючи, але не припиняючи доходи, які отримує Кремль. Деякі з найбільш густонаселених країн світу продовжують торгувати з Росією, яка також обходить багато експортних обмежень через треті країни.

Хто ще торгує з Росією?

Коли продажі сирої нафти до Європи впали, Індія, яка має тісні оборонні зв’язки з Москвою, виступила як покупець. Туреччина, Китай, Казахстан і Об’єднані Арабські Емірати постачають Росії більше напівпровідників, інтегральних схем та інших технологій, які США та їхні союзники намагалися заблокувати за допомогою санкцій. У 2022 році Китай став найбільшим торговим партнером Росії, забезпечуючи понад третину імпорту країни.

Який прогноз?

США та їхні союзники хочуть боротися з обходом та ухиленням від санкцій і торгових обмежень, особливо через треті країни. Одним із можливих кроків було б посилення так званих вторинних санкцій щодо третіх сторін — наприклад, компанії, що базується в Туреччині чи Китаї — за ведення бізнесу з особами або організаціями Росії, які потрапили під санкції. Саме так зробили США у випадку з Північною Кореєю та Іраном. У випадку з Росією існує небезпека того, що вторинні санкції можуть створити конфлікт між іншими дружніми країнами, такими як США та Індія, і ускладнити і без того напружені відносини з Китаєм.