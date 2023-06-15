Перша віце-прем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що влада держави передала послам країн-партнерів пропозиції щодо запровадження нових санкцій проти російських компаній, причетних до ракетного виробництва.

Джерело: Юлія Свириденко у Facebook

“В Україні такі санкції вже діють. Зараз очікуємо такого ж кроку від країн-партнерів. Відповідний перелік ми передали учора послам – його напрацювала міжвідомча санкційна робоча група, котру я очолюю”, – йдеться у дописі.

Свириденко зауважила, що міжнародній спільноті треба посилити контроль і за тими країнами, які допомагають РФ з обходом обмежень, а за виявлені порушення – притягати їх до відповідальності.

Водночас міністерка нагадала, що одна з ракет, яка 13 червня влучила в багатоквартирний будинок у Кривому Розі, мала близько 50 компонентів, виготовлених за межами держави-агресора.

“Ми позбавимо Росію будь-якої можливості виготовляти смертоносну зброю, яку вони застосовують проти мирних людей”, – резюмувала вона.

Як повідомляли #Букви, один із високопосадовців США заявив, що РФ все успішніше ухиляється від західних санкцій щодо електроніки. Зокрема на початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні.

“На початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні”, – сказав Джим О’Браєн, координатор із питань санкцій у Державному департаменті США, маючи на увазі мікросхеми, процесори та інтегральні схеми, ключові для створення сучасної зброї.

Європейський Союз зараз працює над 11-м пакетом санкцій проти Росії, який може включати безпрецедентні заходи проти країн, які допомагають РФ обходити санкції.

Проте кілька країн мають занепокоєння щодо нового пакета: Греція та Угорщина наголошують, аби спершу Україна викреслила їхні компанії зі списку “спонсорів війни”, а Німеччина та Франція остерігаються, що санкції проти третіх країн погано вплинуть на дипломатичні стосунки з ними.

Європейська комісія, яка вже послабила свої початкові пропозиції, представила нову версію пакету на зустрічі послів ЄС, але країни не змогли досягти згоди, – повідомили кілька дипломатів ЄС.

Варто додати, що президент Володимир Зеленський запровадив санкції щодо 178 фігурантів. Серед них здебільшого громадяни Росії, зокрема голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін.