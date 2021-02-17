Принц Філіп, 99-річний чоловік королеви Єлизавети II, був доставлений в лондонську лікарню після того, як йому стало зле.

Про це повідомляє CNN.

“Його Королівська Високість герцог Единбурзький був доставлений у шпиталь короля Едуарда VII в Лондоні у вівторок ввечері”, – йдеться у повідомленні Букінгемського палацу.

Там додали, що принц Філіп залишиться в лікарні на кілька днів для спостереження і відпочинку.

Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило CNN, що герцог приїхав в лікарню на машині, без сторонньої допомоги. Тобто це не було невідкладним ушпиталенням. Також наголошується, що його хвороба не пов’язана з COVID-19.