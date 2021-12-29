Про це пише міжнародне інформаційне агентство The Guardian.

Суд постановив, що Хупперт повинен платити 5000 шекелів (майже 44 тисячі гривень) на місяць за кожного з двох своїх дітей, поки їм не виповниться 18 років. 9999 рік було встановлено довільно, оскільки це була найвища можлива дата, дозволена онлайн-системою.

Колишня дружина Хупперта, громадянка Ізраїлю, повернулася до країни у 2011 році, коли їхнім дітям було три місяці та п’ять років. Він послідував у 2012 році і каже, що більше не зміг виїхати з будь-якої причини, включаючи роботу, за вісім років після рішення суду.

“З 2013 року я замкнений в Ізраїлі”, – сказав чоловік, додавши, що він був одним із багатьох іноземних громадян, “переслідуваних ізраїльською системою “правосуддя” лише тому, що вони були одружені з ізраїльськими жінками”, і що він був не мовчатиме, “щоб допомогти іншим, які можуть постраждати від цього буквально небезпечного для життя досвіду”.

Сімейне законодавство Ізраїлю часто критикується за дискримінацію жінок. Проте, у 2018 році Міністерство фінансів прозвітувало, що 43% розлучених батьків відмовилися виплачувати кошти на утримання дітей, народжених у колишніх шлюбах. Після чого колишні дружини або матері-одиночки покладаються на матеріальну допомогу з боку держави. Однак рішення Верховного суду від 2017 року постановило, що батьки більше не повинні нести єдину відповідальність за аліменти.

У своїх рекомендаціях щодо подорожей до Ізраїлю Державний департамент США попереджає громадян про те, що цивільні та релігійні суди Ізраїлю “активно використовують свої повноваження, щоб заборонити деяким особам, у тому числі нерезидентам, виїжджати з країни до тих пір, поки борги чи інші юридичні позови проти них не будуть вирішені”.