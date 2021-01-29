Депутати з групи впливу Ріната Ахметова голосували за призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики, бо після попереднього демаршу Банкова образилась на олігарха, а група Ігоря Коломойського навпаки відмовилась голосувати через незадоволення їхніх забаганок.

Про це йдеться в статті #Букв “Другий непрохідний: чому Рада знову провалила призначення Вітренка“.

“Неголосування групи Павлюка недобре відгукнулося Ахметову. Банкова образилася за цей демарш. І це вилилося в кілька неприємних рішень для його холдингу”, – розповів співрозмовник #Букв у “Слузі народу”. Але не уточнив яких.

Причиною неголосування групи Коломойського окрім перспективи виключення Олександра Дубінського з фракції “СН” після того, як він потрапив під американські санкції, стало призначення Дніпропетровського голови ОДА і відмова вдовольнити ще кілька економічних забаганок.

Не голосувала за Вітренка і група ”За майбутнє” і депутати, яких повязують з міністров внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Також непохитною залишилася позиція спікера Парламенту Дмитра Разумкова, який відмовився підтримувати Вітренка і вдруге послався на те, що коли йдеш служити народу, то десятки мільйонів гривень собі на премію з бюджету не виймаєш.

“Спікер же у нас має якісь свої плани політичні на майбутнє, тому старається бути послідовним”, – розповів ще один депутат.

Вітренка також відмовилася підтримувати група ексочільника Офіса президента Андрія Богдана. Таку позицію деякі депутати пояснюють помстою Андрія Коболєва, у якого з Вітренком вже кілька років конфлікт, а з Богданом нормальні стосунки. Ще один мотив – бажання Богдана насолити голові ОПУ Андрію Єрмаку.

Крім того, Гео Лерос з трибуни Ради заявив, що Вітренко є креатурою Андрія Єрмака, через якого останній хоче потрапити в газові контракти з Росією.