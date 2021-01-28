Верховна Рада України вдруге не підтримала призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики. Цього разу його кандидатура набрала лише 204 голоси, хоча президент Зеленський і попередив фракцію, що в нього інших кандидатів немає.

Про те, що Вітренка розглядають на посаду віце-прем’єра (з прицілом, що вже гріха таїти, на посаду очільника уряду) стало відомо 16 грудня. Але наступного ж дня цю кандидатуру провалив профільний комітет, а потім і парламентська зала. Тоді Вітренко отримав лише 186 голосів на свою користь. Голосів не дала група Павлюка, група Богдана та спікер Дмитро Разумков.

Втім, попри таке рішення Ради 21 грудня Вітренка призначили в.о. міністра енергетики. Але в цьому статусі за новим законом Вітренко міг працювати не більше місяця.

Втім і він видався для в.о. міністра бурхливим – протести українців з блокуванням доріг проти збільшення цін на газ, проблеми з вугіллям на ТЕЦ, і все це на фоні морозів близько 20 градусів.

На фоні цього Вітренко ризикнув заявити, що Україна може повернутись до купівлі газу в Росії, але в незалежних постачальників, а також запропонувати повернення до фіксованої ціни на газ.

Останнє рішення було подане командою Зеленського з пафосом рівним побудові Ноєвого ковчегу, хоча проблему високих платіжок воно вирішило лише частково і тільки для частини населення.

Працювати в статусі в.о. Вітренку було не дуже комфортно і він це визнав в інтерв’ю газеті «День».За його словами, з одного боку є багато обов’язків для в.о., але немає повноважень, наприклад, підписувати накази міністерства.

«Також є обмеження кадрові, що я можу робити. Честно кажучи, іноді це призводить до поганих наслідків. Наприклад, у Львівській області є шахта «Надія». У нас є кошти для її фінансування, які передбачено держбюджетом. Але я не можу підписати необхідні документи, бо в мене немає повноважень і відповідно держказначейство не приймає мій підпис», – розповів Вітренко.

В тому ж інтерв’ю Вітренко зізнався, що не впевнений щодо другого голосування в залі.

«Якщо представленим у парламенті політичним силам потрібні мої навички, щоб я робив те, що я можу робити, і те, що я погоджуюсь робити, Окей, голосуйте і я буду це робити. Якщо не потрібні, це їхній вибір», – зауважив він.

Він визнав, що має підтримку Зеленського, але навіть це не гарантує лояльності багатьох депутатів фракції «Слуга народу».

«Мене трішки здивувала ситуація під час першого голосування. Я очікував, що все ж таки має бути певна дисципліна фракційна у принципових питаннях, якщо більшість підтримала таке рішення, то фракція голосує одностайно. Мені здавалось, що так має працювати політична система», – зауважив Вітренко.

Окремо він також згадав неголосування спікера Дмитра Разумкова.

«Ми з ним зустрічались, у нас нормальні відносини людські і що саме цікаве наші батьки товаришували. Коли ми спілкувались взагалі не було жодних таких аспектів, щоб ми по-різному дивились на життя, на політичні процеси», – наголосив Вітренко.

Втім, згадка про дитинство по факту мало вплинула на спікера. Як зрештою і слова президента на депутатів.

На зустрічі з фракцією у понеділок, у свій день народження Зеленський наголосив, що в нього нема інших кандидатур крім Вітренка і він вважає його найбільш підходящою фігурою через рівновіддаленість від олігархів.

Тут треба зробити ремарку, що висування Вітренка вперше проходило під знаком того, що ця ініціатива не подобається Рінату Ахметову, але симпатична Ігорю Коломойському.

Втім, це не означало, що Вітренко був однозначною креатурою Коломойського, запевнили Букви депутати «Слуг».

З одного боку, саме Вітренко погоджував схему з купівлею «Нафтогазом» газу в Укранафти, яка фактично стала погашенням боргів останньої перед бюджетом. З іншого, Вітренко ратував за проведення міжнародного конкурсу по «Укрнафті», тоді як зупинив його вже голова НАК Андрій Коболєв.

«Тому там не стільки Коломойський за, як Ахметов проти, бо якщо буде не його міністр і не буде йому підігрування, його бізнес швидко піде на спад», – зауважив співрозмовник Букв у фракції «Слуга народу».

«Але неголосування групи Павлюка недобре відгукнулось Ахметову. Банкова образилась за цей демарш. І це вилилось в кілька неприємних рішень для його холдингу», – продовжив співрозмовник. Але не уточнив яких.

Так чи інакше, але станом на 25 січня ахметівці як серед «Слуг», так і явно пов’язані з ним депутати вже були готові голосувати за Вітренка.

А от група Коломойського зайняла позиція «баба Яга проти». Окрім, перспективи виключення Олександра Дубінського з фракції СН після того як він потрапив під американські санкції, стосунки олігарха і Банкової ускладнились після призначення Дніпропетровського голови ОДА і відмови вдовольнити ще кілька економічних забаганок.

Крім групи «бородатих» в «Слузі» не голосувала група «За майбутнє».

Також непохитною залишилась позиція спікера Дмитра Разумкова, який відмовився підтримувати Вітренка і вдруге, пославшись на те, що коли ідеш служити народу, то десятки мільйонів гривень собі на премію з бюджету не виймаєш.

Третя ланка противників Вітренка так само збереглася. Його відмовилась підтримувати група Богдана. Таку позицію деякі депутати пояснюють помстою Андрія Коболєва, у якого з Вітренком вже кілька років конфлікт, а з Богданом нормальні стосунки. Ще один мотив – бажання Богдана насолити голові ОП Андрію Єрмаку.

А Гео Лерос з трибуни Ради заявив, що Вітренко є креатурою Андрія Єрмака через якого останній хоче потрапити в газові контракти з Росією.

«Ще півроку тому я розповідав про те, що пан Єрмак, керівник Офісу Президента України, намагається себе вставити в газові контракти і отримати долю. Саме ця ініціатива лобіювання цієї кандидатури є на цю посаду», – заявив з трибуни депутат.

З людей наближених до Богдана не голосували депутати Загоруйко, Струневич і Сольський.

Також не голосували депутати, яких їх же колеги зараховують до квоти Авакова (Леонов, Дмитрук, Володіна).

«Ахметівці цього разу проголосували – і павлюки, і Новінський. Але проголосували ті, кого з ним прямо пов’язують. При бажанні Рінат Леонідович міг би отримати і кілька голосів з «Батьківщини», і з інших груп. Але не став», – зауважує ще один співрозмовник серед «Слуг».

Цікаво, що через кілька годин після голосування депутати «Слуг» одразу почали збирати підписи за виключення Олександра Дубінського з фракції.

На запитання, чи була на це відмашка Банкової і чи є це покарання за неголосування за Вітренка, співрозмовник серед керівників «Слуги народу» заперечив і сказав, що це рішення фракції.

Доля Дубінського вирішиться за добу. Що буде з Вітренком – питання складніше. Є кілька варіантів: президент внесе його кандидатуру фракції втретє або він піде займатися бізнесом. А на міністра нібито можуть ще висунути очільника НКРЕКП.