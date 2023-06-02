Повідомляє ВВС
Член наглядової ради Meta Алан Расбріджер вважає, що соціальні мережі є надміру обережними в модерації.
Власники соцмереж стверджують, що відео із зон бойових дій залишаються онлайн, якщо становлять суспільний інтерес. Проте коли BBC спробувала завантажити кадри вбивства цивільних в Україні, їх швидко прибрали.
Штучний інтелект програмується для автоматичного видалення шкідливого та насильницького контенту. Але, коли йдеться про модерацію відео з країн, де триває війна, він просто не може визначити, чи є ці кадри доказами порушення прав людини чи ні.
Правозахисники наполягають, щоб соцмережі терміново діяли в інтересах збереження цієї інформації.
“Штучний інтелект програмували так, щоби у момент, коли машина бачить щось, що здається важким або травматичним, одразу прибирати це”, – пояснює Расбріджер. Рада Meta, до якої він належить, створена Марком Цукербергом та є незалежним органом, який надає керівництво компаніям Facebook та Instagram.
Правозахисники наполягають на тому, щоб соціальні мережі негайно створили всесвітній резервний архів, в якому б зберігалися видалені фото та відео. При цьому правоохоронні органи та розслідувачі повинні мати доступ до цього архіву.
Бет Ван Скок, посол США з питань правосуддя, погоджується: “Нам необхідно створити механізм, за допомогою якого цю інформацію можна зберегти для можливого притягнення до відповідальності у майбутньому. Соціальні мережі мають бути готові до взаємодії з правоохоронцями”, – Бет Ван Скок, посол США з питань правосуддя.
- Сьогодні десятки лідерів індустрії штучного інтелекту (ШІ), науковців і навіть деяких знаменитостей закликали зменшити ризик глобального знищення завдяки штучному інтелекту, стверджуючи в короткій заяві, що загроза зникнення штучного інтелекту повинна бути головним глобальним пріоритетом.
- Соціальна мережа TikTok тестує чат-бот, створений на основі штучного інтелекту (ШІ), “Tako”, який може обговорювати з користувачами короткі відеоролики та допомагати їм у пошуках контенту.