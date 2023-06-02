Соцмережі видаляють контент, що містить сцени насильства зі своїх платформ за допомогою штучного інтелекту. Проте ці кадри могли б допомогти суду.

Повідомляє ВВС

Член наглядової ради Meta Алан Расбріджер вважає, що соціальні мережі є надміру обережними в модерації.

Власники соцмереж стверджують, що відео із зон бойових дій залишаються онлайн, якщо становлять суспільний інтерес. Проте коли BBC спробувала завантажити кадри вбивства цивільних в Україні, їх швидко прибрали.

Штучний інтелект програмується для автоматичного видалення шкідливого та насильницького контенту. Але, коли йдеться про модерацію відео з країн, де триває війна, він просто не може визначити, чи є ці кадри доказами порушення прав людини чи ні.

Правозахисники наполягають, щоб соцмережі терміново діяли в інтересах збереження цієї інформації.

“Штучний інтелект програмували так, щоби у момент, коли машина бачить щось, що здається важким або травматичним, одразу прибирати це”, – пояснює Расбріджер. Рада Meta, до якої він належить, створена Марком Цукербергом та є незалежним органом, який надає керівництво компаніям Facebook та Instagram.

Правозахисники наполягають на тому, щоб соціальні мережі негайно створили всесвітній резервний архів, в якому б зберігалися видалені фото та відео. При цьому правоохоронні органи та розслідувачі повинні мати доступ до цього архіву.

Бет Ван Скок, посол США з питань правосуддя, погоджується: “Нам необхідно створити механізм, за допомогою якого цю інформацію можна зберегти для можливого притягнення до відповідальності у майбутньому. Соціальні мережі мають бути готові до взаємодії з правоохоронцями”, – Бет Ван Скок, посол США з питань правосуддя.