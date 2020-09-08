Про це повідомляє прес-служба АЕС.

Проведення “гарячих” випробувань буде полягати в переміщенні в нове сховище відпрацьованих тепловиділяючих збірок, які після обробки будуть розташовані в бетонних модулях зберігання.

“Зараз буде вже сухе сховище, там спеціальна технологія дозволяє розмістити сховище в інертному середовищі. Там буде гелій закачаний і двохстінні пенали, в яких буде розміщуватися на 100 років”, – сказав в. о. гендиректора ДСП “Чорнобильська АЕС” Володимир Пєсков.

Відзначається, що дозвіл на проведення “гарячих” випробувань отримали після успішного проведення “холодних” випробувань з імітаторами відпрацьованих тепловиділяючих збірок.