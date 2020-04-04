У Чорнобильській зоні відчуження сьогодні, 4 квітня, виникла лісова пожежа на площі 20 га.

Про це поінформували в прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про загоряння надійшло до ДСНС о 13:22.

“До ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га”, – повідомили у відомстві.

О 14:30 і 14:53 до місця інциденту з Ніжина вилетіли 2 літаки АН-32П ДСНС для гасіння пожежі. О 15:33 до місця загоряння попрямував вертоліт МІ-8.

Спочатку до гасіння залучили 91 пожежника та 18 одиниць техніки. Згодом до місця пожежі були спрямовані ще 9 одиниць техніки та 40 рятувальників.

Як відзначали в ДСНС, труднощі гасіння “полягають у тому, що на окремих ділянках підвищений радіаційний фон”. При цьому наголошувалося, що загрози населеним пунктам немає.

Станом на 20:00 повідомлялося, що ліквідація лісової пожежі в зоні відчуження продовжується.