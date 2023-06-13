Детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чотирьом особам, серед яких два керівники філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" (посади зазначені на момент вчинення злочину), фактичний власник компанії-постачальника, а також посередник, зловживання яких завдали АТ "Укрзалізниця" збитків на загальну суму понад 206 млн грн.

Джерело: САП

У межах досудового розслідування встановлено, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця” у змові з представниками газових компаній організували закупівлі “блакитного палива” в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м.

При цьому службовці “Укрзалізниці” приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.

Реалізація цієї схеми завдала “Укрзалізниці” збитків на загальну суму у понад 206 млн грн. За версією слідства, ці кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми.

Більш того, згаданого власника компанії-постачальника затримано, за клопотанням детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, слідчим суддею Вищого антикорупційного суду 11.06.2023 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн.