Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар розповіла, що означає введення надзвичайного стану.

Про це Сюмар написала на своїй сторінці в Facebook.

“Примусове вилучення майна як у юридичних, так і у фізичних осіб, особливий режим в’їзду-виїзду, огляд транспортних засобів і обмеження руху, заборона будь-яких масових акцій, заходів, страйків”, – пояснила вона.

Також, за словами Сюмар під час режиму надзвичайного стану може бути введено особливий розподіл продуктів харчування, квартирна повинність для юридичних осіб, перевірка документів і комендантська година.

“Правовий режим надзвичайного стану вводиться на 30 днів, і може бути продовжений до 60 днів”, – повідомляє нардеп.

У свою чергу народний депутат України минулого скликання Олексій Мушак на своїй сторінці в Facebook розповів, що влада готує “список критичної інфраструктури“.

“Державні органи почали готувати список критичної інфраструктури. І заборону працювати тим, хто не в списку. Будь-які спроби обмежити економіку з благими намірами – це зло“, – повідомляє він.