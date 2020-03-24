Знаємо, що будучи постійно он-лайн в цьому карантинному режимі ви уже втомились від новин про поширення вірусу. Тому наполегливо рекомендуємо вам, для вашої ж безпеки, залишатися вдома, зберігати спокій та читати книги.

І поки з цими обмеженнями подорожі заборонені та обмежені – ми вам пропонуємо не менш захоплюючі пригоди – адже коли з головою занурюєшся у цікаву книгу, то подорожуєш у часі та з кожною книгою відриваєш для себе новий маленький світ.

Отже, підбірка книг, які УкрЛіб рекомендує для легкого абстрагування від світу під час цього весняного карантину.

Якщо ви фанат сучасного укрліту:

“Ворошиловоград” Сергій Жадан

“Навіщо їхати туди, де тебе ніхто не чекає?” – головний герой роману Герман повертається у своє рідне містечко, щоб вирішити проблеми з бізнесом, який залишив йому його брат. Лихі 90-ті, рейдерство, бензоколонка в донбаських степах. Ця історія про спогади та повернення в минуле. Про те, що навіть з всіма зовнішніми змінами ми залишаємось тими, ким були. Про те, як змішується відчуття магії життя і провінційної безвиході. Усе це читається легко, просто та невимушено, хоча сама книга жорстока, меланхолійна та реалістична одночасно. Недарма цей роман був визнаний найкращою книгою десятиліття за версією премії “Книга року ВВС”.

“Саудаде” Андрій Любка

Книга, що точно надихне вас на подорожі, адже після неї хочеться зібрати рюкзак і вирушити в подорож Балканами. Це збірка з 60-ти оповідань – щирих та романтичних, відвертих та сумних, атмосферних та сповнених фантазій та натхнення, алкоголю та меланхолії. Навіть якщо у вас не багато часу на читання – то доза в декілька оповідань кожного дня може стати своєрідними ліками від буденності.

“Людина з табуретом” Леонід Кантер, Павло Солодько

Можливо, ви уже чули і бачили однойменну кінострічку про режисера та мандрівника Леоніда Кантера про подорож довжиною в життя. Ця книга розповідає про останню подорож автора та його однодумців до Тихого океану з метою залишити на його березі символічний табурет. Проте, в цій книзі заховано набагато більше сенсу, ніж просто мандри країнами. Вона про пошук власного “я”, адже коли ти подорожуєш, змінюєш країни та материки, все одно не можеш втекти від себе самого. Історія про те, як розширити свої внутрішні горизонти, бути відкритим для світу, бачити, відчувати, мріяти та робити божевільні вчинки.

“Весняні ігри в осінніх садах” Юрій Винничук

Книга, в якій глибоко поєднується чуттєвість, відвертість, інтимність та еротичність, піднімаючи основні теми любові та смерті. Юрій Винничук вміє писати про кохання так, як ніхто інший. А ця книга – буде чудовим початком, якщо ви досі не знайомі з його творчістю. Це ціла філософія про життя, кохання, смерть, в якій гумор переплітається з сарказмом та цинізмом, пошуками сенсу життя та самого права його вибору.

“Озерний вітер” Юрко Покальчук

Зануритись у сучасне українське фентезі ніколи не буде лишнім! Це легенда, що переносить читача у світ української дохристиянської міфології. Світ містичних істот, у якому теж є добро та є зло, переплетіння з людським коханням, боротьба та втрати. Любов, яка губить, труднощі, через які потрібно пройти в призмі переплетіння містики та реальності. Картини міфічного світу Волинського лісу навіють вам відчуття гармонії, спокою та магії. І звісно ж, любові, – адже саме в неї немає кордонів.

Фанатам зарубіжних авторів рекомендуємо:

“Маленька паризька книгарня” Ніна Джорж

Легка, невимушена та романтична історія про подорожі і спогади, кохання та втрати. Про пошуки себе, про те, як намагаємося зупинити час, як тримаємось старих версій себе, як зустрічаємо незвичайних людей, що змінюють наше життя. Про те, що ніколи не пізно любити знову, і про те, що варто набратись відваги іти назустріч новим викликам. Про швидкоплинність щастя, подорожі Францією на баржі з книгами, та про те, як за допомогою цих книг можна навчитись лікувати людей. Так, все вірно – головний герой літературний фармацевт, і його головні ліки – книги. Налаштуйтесь поринути у справжню французьку атмосферу!

“Джерело” Айн Ренд

Неймовірна книга про боротьбу з повсякденністю. Для тих, хто хоче знайти в собі сміливість іти проти течії, руйнувати стереотипи, приймати нові виклики та боротись за свої права, для тих, хто шукає самоаналізу, шукає відповідей про природу суспільства та людини, про становлення особистості в капіталістичному світі, пошуки себе та свого призначення, про поразки та перемоги, про те, що таке щастя і що таке успіх. Якщо ви давно шукали інтригуючий роман з глибоким сенсом для роздумів – то це саме він.

“Над зозулиним гніздом” Кен Кізі

Неординарна книга для роздумів, в якій кожен зможе знайти для себе сенс, адже її актуальність не втрачається з роками, а сам роман вважають класикою, яку повинен прочитати кожен. Це ще одна книга, яка розкаже про те, як і чому варто іти проти системи. Розкаже про те, як важливо залишатися Людиною в умовах страху та божевілля. Про те, як багато може зробити чужа віра. Головний герой Макмерфі бореться з режимом у психіатричній лікарні. За себе та за них, за свободу вибору та життя. Навіть якщо ціна цього – власне життя.

“Тріумфальна арка” Еріх Марія Ремарк

Якщо у вашому житті зараз період пошуку відповідей на складні питання – то саме час читати Ремарка. Усі його твори об’єднані темами кохання, дружби, виживання в умовах війни. Будьте впевнені, що саме після цього роману вам захочеться поїхати в Париж, щоб побачити цю арку та випити келих кальвадосу. А загалом, ви навчитесь і відчуєте, як в умовах війни і всяких нещасть відчувати життя, як, незважаючи на постійний страх та втечу, любити і цінувати тих людей, що змінюють наші життя.

“Кохання під час холери” Габріель Гарсіа Маркес

Не зважаючи на назву, це один з найоптимістичніший романів Маркеса. Роман розповідає про кохання, що тягнеться понад п’ятдесят років. Головні герої – Ферміна і Флорентіно, яким не вдалося одружитися замолоду, проживають повноцінно свої життя, щоб аж на старості з’єднатися. І саме знак страшної хвороби на судні, яким вони мандрують, дає їм можливість нарешті виявити свої почуття. Ця книга про життя загалом, у всіх його проявах та без прикрас. Книга, яка навчить вас цінувати найважливіше.

Ну і для любителів української класики:

“Дім на горі” Валерій Шевчук

Захоплива легенда дому на горі у стилі “магічний реалізм”. У творі багато фантастики, міфів та легенд. Поряд з цим є конкретний історичний час, у якому жінки передають з покоління в покоління таємницю дому на горі. Дві частини твору, здавалося б, зовсім різні, взаємодоповнюють одна одну. А кожне оповідання – ніби притча, якої варто дотриматись, щоб вижити у сучасному світі. Це балада про життя і про любов, що спонукає задуматись над речима вищими, ніж просто буденність. Якщо ви ще не знайомі з творчістю Шевчука – то ця книга стане для вас знахідкою в українській літературі.

Усі люблять згадувати дитинство, а прочитавши цю кіноповість, ви ніколи не забудете колоритних персонажів – баби Марусини, діда, мами і тата, яких описує малий Сашко – сам автор. І хоч дитячі враження трохи перебільшені, у творі є і філософські роздуми про зміст людського життя від дорослого автора. Погрузіться в дитинство, згадайте шкільні роки та насолодіться відчуттями, як легко було “просто жити”.

Цей роман написаний більше століття тому, а досі не втрачає своє актуальності. Сьогодні і далі вимирають українська села, а молодь все частіше переїжджає у великі міста у пошуках кращого життя та свого призначення. Але чи завжди вони знаходять те, що шукають? Чому це “місто” їх ламає? Куди зникають ідеали та принципи, плани та мрії..? Як вирости з юнацького максималізму, як отримувати радість від життя та що робити з власними мріями? Проблема “очікування-реальності” завжди буде актуальною, як і картина великого міста, в якому можна як і знайти себе, так і загубити.

“Тигролови”, Іван Багряний

“Краще вмирати біжучи, ніж жити гниючи!”, “Сміливі завжди мають щастя” – лише дві цих цитати з роману неймовірно чітко передають його головну ідею. Не дарма, це один з творів, який учні за шкільною програмою читають із захопленням. Цікавий пригодницький сюжет, сильні та цілеспрямовані герої заставлять вас співпереживати усі події разом з ними, при цьому задумуючись над вічними проблемами добра і зла, боротьби з несправедливістю, боротьби за свободу та незалежність. Навіть якщо ви ознайомлювались з цим твором в шкільні роки, варто перечитати його ще раз, щоб погрузитись в світ, де люди полюють на тварин, а з іншого боку – тварини (у людській подобі) полюють на людей, та зробити для себе ще більше нових відкриттів.

“Я (Романтика)”, та інші новели Миколи Хвильового

Хтось сприймає цю новелу з першого разу, ознайомившись з нею ще в рамках шкільної програми. Хтось перечитує, коли йому уже за 30 і лише тоді усвідомлює всю глибину та сенс. Після цього перечитує ще років через 10, і знову відкриває для себе щось нове. А все тому, що питання вибору залишається актуальним для нас завжди. І у 16, і у 26, і у 46. Питання пошуку власного “Я”, питання розуміння себе, своїх принципів та моральних законів. Питання вибору між “потрібно” і “правильно”. Перечитайте ще раз, щоб покопатися в глибинах своєї душі над вічними запитаннями.

Залишайтеся вдома і читайте книги, бо #читатицемодно

Статтю підготувала Оксана Маланчук, спеціально для Укрлібу та #Букви.