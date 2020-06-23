Про це повідомив американський ресурс про комп’ютерну техніку The Verge.

Уточнюється, що 22 червня компанією Apple була проведена конференція для розробників WWDC 2020 року, де оголосили про історичний перехід MacBook на свої власні процесори Apple Silicon.

За словами глави Apple Тіма Кука, всі наступні ноутбуки компанії будуть використовувати замість процесорів Intel свій процесор Apple Silicon.

При цьому перші ноутбуки зі своїм новим процесором в компанії планують випустити вже в кінці цього року, а повний перехід завершитися за два роки.

Відзначається, що до переходу на свої процесори компанія Apple йшла 10 років, випустивши близько 2 млрд процесорів для планшетів, смартфонів та смарт-годинників. У компанії заявляють, що перевагою нового процесора буде ефективне енергоспоживання і продуктивність.

Крім того, в Apple також представили оновлення операційних систем для всіх своїх пристроїв. Зокрема, в новій версії оновлень для смартфонів, iOS 14 з’являться віджети, а також буде впроваджена функція “зображення в зображенні”, що дозволяє зберегти програвання відео без виходу. Також в нових смартфонах буде працювати автономний перекладач, що функціонує через додаток без інтернету. Оновиться і голосовий помічник Siri, який не займатиме весь екран, а в “мапи” буде додано ряд екологічних функцій.

Оновлена ​​система для планшетів розширить можливості рукописного введення за допомогою стилуса. Пошукові запити можна буде вводити без клавіатури, а рукописний текст буде трансформуватися штучним інтелектом в друкований.

Оновлення для смарт-годинників Apple Watch допоможуть краще контролювати режим сну. Додаток Activity буде перейменовано в Fitness, а до видів фізичної активності будуть додані танці.

В Apple заявили, що браузер Safari тепер буде на 50% швидше прогружаются сторінки, ніж Google Chrom.

Навушники AirPods можна буде автоматично перемикати між пристроями.

Також буде оновлено систему Apple TV, де анонсовано вихід серіалу “Основа” по книгам Айзека Азімова.