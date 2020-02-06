Заступник генерального прокурора України Віктор Чумак готує позов проти народного депутата від фракції "Опозиційна платформа -" За життя "Іллі Киви.

Про це Чумак написав на своїй сторінці в Facebook.

“Мені розповіли, що на засіданні комітету з правоохоронної діяльності народний депутат Ілля Кива на всю країну заявив, що я кришую проституцію і торгівлю наркотиками в рамках Києва, а можливо і країни. Переглянув сьогодні запис. Точно, так і говорив”, – написав Чумак.

Він пояснив, що міг би не звернути на це увагу, якби не одне “але”.

“Якби це сказав “просто Кива”, я би не звернув уваги і відмахнувся. В зв’язку з тим що це сказала публічна особа, народний депутат, під час виступу на комітеті в парламенті стосовно заступника генерального прокурора, чим вчинив мені страшенні душевні хвилювання, мені не залишається нічого, крім як захищатись від наклепу у судовому порядку. Готую позов. Позов подам на велику суму, обіцяю, що всю її передам на потреби волонтерської групи Операція Маестро” – підкреслив Чумак.